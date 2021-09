Hawkeye

Sono arrivate le attese prime immagini della serie con Jeremy Renner, dal 24 novembre in streaming

Arrivano le prime immagini di “Hawkeye”, l’attesa nuova mini serie della Marvel, che sarà disponibile, in streaming, dal 24 novembre su Disney+. Diretta da Rhys Thomas e dal duo Bert & Bertie, la serie è stata creata da Jonathan Igla e si basa sulle storie della Marvel Comics.

I protagonisti sono i personaggi Clint Barton e Kate Bishop, interpretati rispettivamente da Jeremy Renner e Hailee Steinfeld. Nel cast anche Fra Fee, Vera Farmiga, Zahn McClarnon, Tony Dalton, Brian d’Arcy James e Alaqua Cox nei panni di Maya Lopez. L’arciere, dunque, è pronto a scoccare una nuova freccia che arriverà su Disney+ in vista del periodo natalizio, in cui è anche ambientata la storia.

“Hawkeye”: episodi e cast

Secondo quanto rivelato dalla produttrice esecutiva Trin Tranh, la mini serie Marvel sarà composta da sei episodi, come già accaduto per “Loki” e “The Falcon and the Winter Soldier”.

In “Hawkeye” Jeremy Renner torna nei panni di Clint Barton, già vestiti nei film del Marvel Cinematic Universe: “The Avengers” (2012), “Avengers: Age of Ultron” (2015), “Captain America: Civil War” (2016) e “Avengers: Endgame” (2019).

Lo sviluppo della serie è iniziato nell’aprile 2019 proprio con l’annuncio del ritorno di Renner. Le riprese sono iniziate a dicembre 2020 a New York e sono terminate alla fine di aprile 2021, con alcune riprese aggiuntive ad Atlanta, in Georgia.

