L’appuntamento è per il 24 novembre su Disney+ quando sarà disponibile, in tutto il mondo, “Hawkeye”, la nuova mini serie della Marvel. La serie creata da Jonathan Igla e basata sulle storie della Marvel Comics vede come protagonisti i personaggi Clint Barton/Hawkeye e Kate Bishop/Hawkeye. Nel ruolo dei due protagonisti ci sono Jeremy Renner e Hailee Steinfeld.

La produttrice esecutiva di “Hawkeye”, Trin Tranh, ha confermato che la mini serie Marvel sarà composta da sei episodi, proprio come accaduto per “Loki” e “The Falcon and the Winter Soldier”, e che la serie è “con i piedi per terra e divertente, piena zeppa di spirito natalizio”. Secondo quanto anticipato da Tranh, dunque, per la prima volta gli spettatori potranno vedere come i protagonisti del “Marvel Cinematic Universe” si godono le vacanze dopo essersi riuniti alle proprie famiglie.

Jeremy Renner è di nuovo Hawkeye

Nella serie, sempre in base a quanto anticipato dalla produttrice esecutiva a “TV Guide”, New York City “ha, in molti modi, recuperato e continuato a prosperare, ma lo stesso non si può dire dei suoi cittadini”. Kate è nell’orbita di Clint e studia per diventare una supereroina. “Kate è alla ricerca di modi per implementare le sue abilità, e qui incontra Clint, che non ha idea di chi sia e non capisce davvero la sua ossessione per lui”, ha concluso Trin Tranh.

I fan dell’universo Marvel aspettano, adesso, il primo trailer di Hawkeye, in attesa dell’uscita a fine novembre.

