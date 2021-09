Melissa Satta

Un altro importante impegno per la popolare conduttrice, che sarà anche il volto di Sky Calcio Club e Goal Deejay

Novità in arrivo per Melissa Satta. Dopo essere diventata il volto di Sky Calcio Club per la stagione in corso, la popolare conduttrice ieri ha svelato sui propri social la conduzione di un nuovo programma.

Melissa Satta, sarà il volto di un talent molto particolare

Prima di sfilare sul red carpet a Venezia, Melissa Satta ha annunciato su Instagram che a settembre condurrà un nuovo talent su Rai2. S’intitolerà “Missione Beauty” e avrà come giudici tre master del mondo beauty/fashion: Manuele Mameli, Elisa Rampi e Guido Taroni.

Il programma sarà un branded content sulla Rai, ovvero con sponsor acclarati, targato Clinique Italia e Aveda Italia.

Sarà, dunque, una stagione ricca di impegni per la conduttrice nata negli Stati Uniti. Oltre a “Missione Beauty” e, come detto, a “Sky Calcio Club”, la trentacinquenne condurrà anche “Goal Deejay”, programma Sky che chiuderà la tre giorni di coppe europee.

