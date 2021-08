Melissa Satta e Fabio Caressa

La showgirl e presentatrice è la novità della stagione sportiva di Sky e presenterà due programmi

È Melissa Satta il nuovo volto di “Sky Calcio Club”, come annunciato nel corso della serata per la presentazione della nuova offerta sportiva di Sky. Per la stagione 2021/2022 Sky sarà “la casa dello sport”, grazie a un palinsesto sempre più ricco, al nuovo studio panoramico multisport di Sky Sport 24 e alla presenza di nuovi presentatori e commentatori.

Tra i volti nuovi della stagione di Sky, Melissa Satta avrà un doppio impegno.

Sarà presenza fissa a “Sky Calcio Club”, il tradizionale programma della domenica sera con Fabio Caressa affiancato da numerosi ospiti, tra cui Beppe Bergomi, e conduttrice di “Goal Deejay”, programma che chiuderà la tre giorni di coppe europee.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport)

Melissa Satta emozionata per questa nuova avventura

“Sono molto felice e anche molto emozionata. Anche se sono 17 anni che faccio televisione, questa è un’avventura tutta nuova e veramente sono orgogliosa e un po’ agitata”, ha commentato Melissa Satta durante la presentazione. “Giocavo in Serie C un po’ di anni fa, ma adesso rispolvero un po’ la mia tecnica e torno in campo. Devo dire che da quella squadra ho solo da imparare”, ha concluso la presentatrice, che dal 2013 al 2018 è stata il volto di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia 1 al fianco di Pierluigi Pardo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata