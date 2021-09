Morgan Freeman, Al Pacino, Helen Mirren e Danny DeVito appariranno nel nuovo film del regista Taylor Hackford

Morgan Freeman, Al Pacino, Helen Mirren e Danny DeVito, vincitori e nominati all’Oscar reciteranno tutti insieme in “Sniff”, un film noir ambientato in una residenza per ricchi anziani in pensione dove tutto è meno arzillo di come appare. Quando si dice calare l’asso. In questo caso è un poker e che poker!, vincitori e nominati all’Oscar reciteranno tutti insieme in “”, un film noir ambientato in una residenza per ricchi anziani in pensione dove tutto è meno arzillo di come appare.

Sniff, in arrivo un film con un cast stellare

L’annuncio del cast stellare è avvenuto durante il Toronto International Film Festival e il sito “Hollywoodreporter.com” riporta l’intrigante trama: “Quando due residenti muoiono in circostanze sospette, il detective in pensione Joe Mulwray (Freeman) viene riportato in azione dal suo ex partner William Keys (DeVito). I due scoprono un mondo sotterraneo nascosto di sesso, droga e omicidio nella comunità di pensionati di lusso controllata dal boss Harvey Stride (Pacino) e dalla sua femme fatale (Mirren) detta il Ragno”.

I segreti inconfessabili dei 4 protagonisti di “Sniff”, acronimo di Senior Nursing Institute & Family Foundation, arriveranno sul grande schermo a inizio 2022.

Checco Zalone (per promuovere la campagna vaccinale contro il Covid-19), Il lungometraggio è stato scritto da Tom Gray e sarà prodotto da Adam Goodman e Matt Skiena attraverso la Dichotomy Creative Group. La regia è di Taylor Hackford, a sua volta premio Oscar nel 1979 e marito della magnifica Helen Mirren che nel 2021 ha dimostrato grande autoironia partecipando al video musicale della canzone “La Vacinada” di(per promuovere la campagna vaccinale contro il Covid-19), Il lungometraggio è stato scritto da Tom Gray e sarà prodotto da Adam Goodman e Matt Skiena attraverso la Dichotomy Creative Group.

