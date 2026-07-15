Allarme temporale estremo in Lombardia, l’alert sui cellulari

Proco prima delle 12.00 di oggi, mercoledì 15 luglio, sui cellulari è apparso l’avviso “Allarme temporale estremo” in Lombardia. Nella nota del meteo dell’Aeronautica militare si legge: “Rimanere vigili e agire in accordo con i consigli (gli ordini) emessi da parte delle autorità. Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti, ed aspettarsi significativi disagi per le normali attività quotidiane. Intraprendere un viaggio solo se indispensabile“.

Allarme temporale estremo

Tra le ore 21.00 e le 22.00 sono previste precipitazioni a Milano, Monza, Brescia, Pavia, Lodi e Varese. Le temperature dovrebbero comunque rimanere alte, tra i 25°C e i 30°C, secondo quanto riportato dalle previsioni dell’Aeronautica militare. Anche meteoalarm segnala un pericolo temporale nel nord Italia e in particolare in Piemonte, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia-Romagna oltre che in Lombardia.

Le previsioni del tempo in Lombardia dell’Aeronautica militare alle ore 22 di mercoledì 15 luglio

Italia ancora nella morsa del caldo

Nel frattempo le temperature non accennano a diminuire. Domani, giovedì 16 luglio, saranno 15 le città italiane da bollino rosso – Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo – mentre Bolzano, Milano, Trieste, Venezia e Verona saranno in arancione.