Si uniscono nuovi volti noti al cast di “Pretty Little Liars: Original Sin”, reboot della serie tv di enorme successo, a metà tra teen drama e thriller. In vista delle nuove puntate, che saranno firmate da Roberto Aguirre-Sacasa, creatore di “Le terrificanti avventure di Sabrina” e “Riverdale”, nella nuova produzione ci saranno attori già conosciuti.

Pretty Little Liars: Original Sin: cast e novità sul reboot

Secondo quanto riportato da “Deadline”, nel reboot di “Pretty Little Liars” ci saranno: lo youtuber e cantante Alex Aiono, Mallory Bechtel, protagonista del film horror “Hereditary”, ed Eric Johnson, famoso per il ruolo di Jack Hyde nella trilogia di “Cinquanta sfumature di grigio”. In precedenza nel cast erano già state annunciate le giovani attrici Chandler Kinney e Maia Reficco, oltre a Bailee Madison. Qualche settimana fa lo stesso Roberto Aguirre-Sacasa ha condiviso una foto delle ragazze, insieme sul set.

Sulla trama di “Pretty Little Liars – Original Sin” si sa ancora poco e non ci sono informazioni certe sulla data di uscita.

La serie originale “Pretty Little Liars”, ideata da Marlene King e basata sui libri “Giovani, carine e bugiarde”di Sara Shepard, dal 2010 al 2017 ha tenuto incollati allo schermo milioni di fan in tutto il mondo. Meno successo ha avuto lo spin off “Pretty Little Liars: The Perfectionists”, andato in onda nel 2019 e cancellato dopo la prima stagione.

