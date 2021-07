Pretty Little Liars - Original Sin, Instagram

La serie tv di enorme successo, a metà tra un teen drama e un thriller, tornerà presto, firmata dallo sceneggiatore di “Riverdale”

L’ultima puntata è andata in onda nel 2017 e, adesso, dopo lo spin-off del 2019, cancellato dopo appena una stagione, le “Pretty Little Liars” stanno davvero per tornare. HBO ha annunciato a fine 2020 il reboot della serie tv di successo, a metà tra un teen drama e un thriller, e ora le nuove puntate sono in lavorazione sotto la guida di Roberto Aguirre Sacasa, creatore di “Le terrificanti avventure di Sabrina” e “Riverdale”.

Pretty Little Liars – Original Sin: chi ci sarà nel reboot

Il titolo sarà “Pretty Little Liars – Original Sin” e, in base alle poche anticipazioni ufficiali, si tratterà di una “Nuova città. Nuovi segreti. Nuove piccole bugiarde. Una nuova generazione di Pretty Little Liars”. La firma dello sceneggiatore statunitense dovrebbe essere garanzia di successo, con una giusta dose di suspence e mistero, proprio come la serie originale, che dal 2010 al 2017 ha tenuto incollati allo schermo milioni di fan in tutto il mondo.

Lo stesso Roberto Aguirre Sacasa ha annunciato, pochi giorni fa, via social “la prima coppia di Little Liars”, le giovani attrici Chandler Kinney e Maia Reficco. “Sono emozionato di lavorare di nuovo con la geniale regista e autrice horror Lisa Soper. Millwood, arriviamo!”, ha aggiunto lo sceneggiatore.

Al nuovo cast di “Pretty Little Liars – Original Sin” potrebbe aggiungersi qualche membro della formazione originale. Probabile la presenza di Lucy Hale, comparsa anche in alcuni episodi di “Riverdale”, che potrebbe così tornare a vestire il ruolo di Aria. Ancora non è chiaro, invece, se sarà coinvolta Marlene King, ideatrice della serie originale, basata sui libri di Sara Shepard.

Non rimane che attendere il via delle riprese, per avere nuove anticipazioni sul ritorno delle “Pretty Little Liars” e sulla data di uscita della nuova serie tv.

