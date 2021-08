Jennifer Lawrence

Secondo quanto rivelato da “Deadline” il regista italiano dirigerà l’attrice in un film sulla famosa agente hollywoodiana

Paolo Sorrentino e Jennifer Lawrence insieme sul set. Secondo quanto rivelato dal magazine “Deadline”, i due lavoreranno insieme nel biopic sull’agente dei divi Sue Mengers. Due premi Oscar, dunque, per un film che racconterà la biografia della famosa agente che, con la sua forte personalità, si è imposta ad Hollywood tra gli anni ’60 e ’70, in un mondo fino a quel momento prettamente maschile.

Tra i suoi clienti più famosi Candice Bergen, Cher, Joan Collins, Gene Hackman, Peter Bogdanovich, Barbra Streisand, Brian De Palma, Steve McQueen, Burt Reynolds. Sue Mengers è morta all’età di 81 anni nel 2011.

Paolo Sorrentino e le mani dei colossi sul film

A scrivere la sceneggiatura Lauren Schuker Blum, Rebecca Angelo e John Logan, mentre la produzione è di Erik Feig e la sua Picturestart, ma tra i produttori figura anche Justine Polsky, socia della stessa Jennifer Lawrence. Per la pellicola già si parla di grandi offerte, da 80 milioni di dollari, dai colossi dello streaming Netflix e Apple Tv.

La vita di Sue Mengers era stata raccontata nel 2013 in uno spettacolo teatrale “I’ll Eat You Last: A Chat with Sue Mengers” scritto da John Logan, con Bette Midler che interpretava la famosa agente hollywoodiana

