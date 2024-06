Non ancora riconosciuta l'identità delle due vittime, potrebbe trattarsi di madre e figlia

Due persone sono state travolte da un treno nei pressi della stazione di Montesilvano, in provincia di Pescara. Al momento non è stata ancora riconosciuta l’identità delle due vittime investite e dilaniate. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di madre e figlia e non è escluso al momento il gesto volontario.

Il fatto è accaduto intorno alle 18.30 e le due erano mano nella mano quando sono arrivate sul luogo della tragedia.

