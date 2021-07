Elodie

La cantante sarà nella pellicola di Pippo Mezzapesa, tratta dall'omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini

Elodie debutterà al cinema e sarà la protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa, dal titolo “Ti mangio il cuore”, una pellicola tratta dall’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Una nuova esperienza per la cantante romana, che ha affermato: “Significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare”, ha spiegato la stessa Elodie.

“Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa”, ha aggiunto la cantante in merito al film, le cui riprese inizieranno in autunno.

Elodie, un “personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti”

“Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso”, ha spiegato il regista pugliese, che ha diretto già quattro lungometraggi tra cui “Il bene mio” (2018) presentato al Festival di Venezia – Giornate degli Autori e premio del pubblico al Festival di Villerupt.

“Ti mangio il cuore” è scritto dallo stesso regista insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino ed è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema. Il libro da cui è tratto il film parla della cosiddetta “quarta mafia” e di quanto è accaduto e accade ancora oggi nella provincia di Foggia.

