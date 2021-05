Elodie

La cantante romana ha postato foto e video che la immortalano mentre danza

Caschetto nero e liscio, body dello stesso colore attillato e sgambatissimo, collant velati, ginocchiere e un paio di scarpe con i tacchi vertiginosi. Ecco la bellissima Elodie mentre incanta i suoi fan su Instagram con un video decisamente hot. La cantante romana ha deciso di regalare una chicca ai suoi follower con una clip nella quale prende lezioni di ballo, mostrando le sue curve e anche un certo talento per la danza.

L’artista è famosa per i suoi look ricercati e provocanti. Anche questa volta non ha voluto deludere i tanti ammiratori che la seguono sulle sue pagine social. Elodie si è così mostrata nei panni della ballerina, condividendo l’ultima dance class e mostrando la sua esibizione con 2 foto e un video nei quali appare anche il suo maestro di danza. Nella prima immagine la cantate si è mostrata di profilo, con un body attillato e delle calze a rete decisamente sensuali. Stesso outfit anche nel secondo e terzo post, nel quale è in compagnia del suo coreografo.

Elodie continua a studiare

La cantante, compagna del collega Marracash, è in un periodo di grandi novità. Qualche giorno fa ha annunciato di essere la nuova ambassador italiana della maison Bulgari. Poco dopo ha rivelato di aver appena firmato il suo primo contratto come attrice con Volver, l’agenzia che ha già tra i suoi assistiti attori e attrici come Matilda De Angelis, Beppe Fiorello e Renato Carpentieri. Elodie, nata in un quartiere difficile di Roma e poi trasferita giovanissima a Lecce per lavorare prima come cubista poi come vocalist in discoteca, continua quindi a vivere il suo momento magico.

Classificatasi seconda nella 15esima edizione del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi, nel 2017 ha raggiunto la consacrazione partecipando al suo primo Festival di Sanremo. Esperienza ripetuta anche nel 2021. Adesso per Elodie è il momento di volare ancora più alto e di sperimentare nuove forma di arte. Per farlo la cantante continua a studiare, come dimostrano queste lezioni di danza decisamente hot. E, naturalmente, social.

