“Voglio essere un mago”, il docu-reality per aspiranti maghi andrà in onda in autunno e avrà come protagonisti ragazzi dai 14 ai 18 anni

Non solo una nuova edizione de “Il Collegio”. Nell’autunno prossimo Rai 2 propone un altro format tutto dedicato agli adolescenti, sempre un docu-reality. Si tratta di “Voglio essere un mago!”, novità del palinsesto Rai, che avrà come protagonisti dei ragazzi dai 14 ai 18 anni che studieranno per diventare maghi. Dei giovani Harry Potter, insomma.

“Voglio essere un mago!”: il nuovo reality sulla Rai

Il reality sarà ambientato in una location a tema, molto misteriosa e suggestiva, e vedrà tre casate di giovani aspiranti maghi studiare, imparare le tecniche dell’illusionismo, perfezionarsi e sfidarsi. Accanto all’aspetto didattico e formativo, si intrecceranno anche le storie personali dei protagonisti. I concorrenti saranno divisi in tre squadre e le sfide andranno avanti per le cinque puntate del programma.

Aspiranti Harry Potter, prove ed esami per conquistare il diploma

Gli aspiranti maghi dovranno superare una serie di prove e di esami per arrivare alla fine e conseguire il diploma conclusivo. L’obiettivo è conquistare la bacchetta d’oro e il diploma di Mago. Dalla cartomagia al mentalismo fino al grande illusionismo, saranno numerose le sfide che i maghi in erba dovranno affrontare.

“Voglio essere un mago!”, dovrebbe debuttare prima della sesta edizione de “Il Collegio”. Nel cast ci saranno Giulia Sara Salemi, Elena Hazinah e i fratelli gemelli Marco e Mattia Munda.

