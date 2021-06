Raoul Bova

L'attore romano conferma il suo ingresso nella serie, è destinato a sostituire definitivamente Terence Hill, 82 anni, protagonista assoluto della fiction.

Pochi giorni fa è stata ufficializzata una grande novità nella serie “Don Matteo“: l’arrivo di Raoul Bova. Una notizia confermata proprio dallo stesso attore romano. Le riprese della 13esima stagione sono appena iniziate e l’ingresso di Bova dovrebbe avvenire nel quarto episodio. Il 49enne dovrebbe poi sostituire definitivamente Terence Hill, 82 anni, protagonista assoluto della fiction. Ma, a quanto sembra, non quest’anno. Pochi giorni fa è stata ufficializzata una grandenella serie ““: l’arrivo di. Una notizia confermata proprio dallo stesso attore romano. Ledellasono appena iniziate e l’ingresso di Bova dovrebbe avvenire nel quarto episodio. Il 49enne dovrebbe poi sostituire definitivamente, 82 anni, protagonista assoluto della fiction. Ma, a quanto sembra, non quest’anno.

A ‘Vanity Fair’ Raoul Bova ha rivelato: “Sarò in Don Matteo, entrerò in punta di piedi”. Poi ha proseguito: “Gli sceneggiatori stanno ancora scrivendo e trovando il modo per omaggiare Terence Hill, questa è l’idea. Su Don Matteo non possiamo ancora dare un giudizio, un parere, perché comunque è stata un’idea della Rai e del produttore quella di pensare a questa ipotesi, di un omaggio nei confronti di Terence Hill”. Insomma, l’uscita del super protagonista dovrebbe avvenire progressivamente, dopo un “affiancamento” da parte di Bova.

Raoul Bova nuovo protagonista insieme a Terence Hill

Raoul Bova ha anche precisato: “Ci sarà questo inserimento, ma stanno scrivendo e cercando di rispettare le sensibilità di tutti gli spettatori che amano Terence Hill. Entriamo in punta di piedi”. Insomma, l’attore vuole assolutamente rompere gli equilibri della fiction, ma fare in modo che gli spettatori si abituino alla sua presenza e inizino ad amarlo, prima che ne diventi l’assoluto protagonista.

In un primo momento si era ipotizzata l’immediata sostituzione di Terence Hill. Successivamente le cose sono state precisate meglio: Raoul Bova vestirà i panni di un sacerdote al suo primo incarico senza prendere il posto il collega, almeno per il momento. Lo stesso Terence Hill è atteso dal cast il prossimo 7 giugno, per il suo primo ciak.

