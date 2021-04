Raoul Bova

La manifestazione ideata e diretta da Ezio Greggio si svolgerà dal 31 maggio al 5 giugno

Sarà Raoul Bova a presiedere la giuria del Montecarlo Film Festival de la Comédie. La 18esima edizione della kermesse ideata e diretta da Ezio Greggio è in calendario dal 31 maggio al 5 giugno prossimi. “Dopo il successo della diciassettesima edizione, sono veramente contento che un grande amico del Festival come Raoul, che abbiamo premiato negli anni scorsi, torni in una veste meritata come quella di Presidente di Giuria”, dice Greggio. Aggiungendo: “È un periodo d’oro per la carriera di Raoul: è ora in onda una sua fiction, ‘Buongiorno mamma!’, che sta avendo un enorme successo. E lui ha numerosi nuovi progetti in partenza”.

I successi di Raoul Bova

Bova ha all’attivo 3 nomination ai Nastri d’Argento (di cui uno vinto), 2 ai David di Donatello, 2 Golden Globe.

In questi giorni è in televisione con la fiction di successo ‘Buongiorno, mamma!’ su Canale 5.

Lo Short Comedy Award

Anche quest’anno il Festival della Commedia di Montecarlo avrà una sezione ai cortometraggi, lo Short Comedy Award, dedicata a registi, attori, produttori che realizzano brevi commedie cinematografiche.

