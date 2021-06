Il cast di "Summertime", serie Tv Netflix

Dall’attesissimo finale di stagione di “Lupin” a “Elitè”, tutte le uscite di giugno 2021 tra le serie tv

In estate le serie tv non vanno in vacanza, anzi. Netflix proporrà, nei prossimi mesi, novità e attesi ritorni. Tra le seconde stagioni più attese c’è “Summertime”, disponibile da oggi, 3 giugno, su Netflix. La serie italiana, diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi, è liberamente tratta dal bestseller degli anni 2000 “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia, da cui fu realizzato anche l’omonimo film con Riccardo Scamarcio. Tornano, così, le vicende dei protagonisti già conosciuti nella prima stagione, a cominciare da Summer (Coco Rebecca Edogamhe) e Ale (Ludovico Tersigni), tra studio, nuovi amori, e i primi ostacoli nel diventare adulti.

Netflix, Lupin dall’11 giugno

Grande attesa, poi, per la seconda parte della prima stagione di “Lupin”, disponibile dall’11 giugno. La serie francese, liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc sul ladro Arsenio Lupin, riprende dopo uno stop al termine del quinto episodio. Il protagonista Assane Diop, interpretato dall’attore francese Omar Sy, continuerà a mettere a segno colpi ispirandosi proprio al celebre criminale letterario ma un evento personale complicherà i suoi piani. Si concluderà così, in attesa della seconda stagione, la prima parte di una delle serie tv più viste nei primi mesi del 2021.

Netflix, ecco la quarta stagione di Élite

Dalla Francia alla Spagna, infine, con un altro ritorno molto atteso tra i più giovani. Si tratta di “Élite”, con la quarta stagione disponibile dal 18 giugno su Netflix. Secondo le prime indiscrezioni sulla trama, buona parte del cast del teen drama spagnolo dovrebbe essere cambiata, visto che molti dei protagonisti non frequenteranno più la scuola privata de Las Encinas, dove sono ambientate le vicende. Intrighi, segreti e problemi adolescenziali faranno il resto e coinvolgeranno anche i nuovi arrivati, sconvolgendone gli equilibri.

Penguin Town, su Netflix il documentario dal 16 giugno

Tra le novità in arrivo per tutta la famiglia c’è, infine, “Penguin Town, Il Villaggio dei Pinguini”. Si tratta di una serie tv – documentario, ambientata in una cittadina sudafricana, nella quale un gruppo di pinguini in via di estinzione si ritrova per provare a sopravvivere e portare avanti la specie. I protagonisti, dunque, non sono i pinguini dell’Antartide, spesso protagonisti di film e documentari, ma una specie che vive al caldo, in Africa appunto. La prima stagione di “Penguin Town” sarà disponibile dal 16 giugno 2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata