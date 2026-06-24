Acosta nuovo pilota Ducati, prende il posto di Bagnaia

Poco dopo aver annunciato la separazione da Pecco Bagnaia, Ducati Corse ha annunciato “di aver raggiunto un accordo con Pedro Acosta per i prossimi due anni. Al termine della stagione corrente, il pilota spagnolo si unirà al Ducati Lenovo Team, dove guiderà la Desmosedici GP ufficiale della squadra di Borgo Panigale, consolidando ulteriormente il progetto sportivo di Ducati e confermando l’impegno dell’Azienda nell’investire sui migliori giovani talenti del panorama della MotoGp”.

“Una scelta che premia le doti dello spagnolo, considerato uno dei piloti più forti della sua generazione, grazie ai titoli mondiali vinti in Moto3 e Moto2 in appena tre anni dal debutto nel Motomondiale. Pedro, ha impressionato anche all’esordio nella Premier Class con il titolo di Rookie of the Year nel 2024, il quarto posto nella classifica generale nel 2025 e 13 podi complessivi”, si legge nel comunicato di Borgo Panigale.

BREAKING NEWS 📣



➡️ Pedro Acosta will be Marc Márquez's new teammate. Agreement with the #DucatiLenovoTeam until 2028



➡️ https://t.co/2n7Q0T6krs#ForzaDucati — Ducati Corse (@ducaticorse) June 24, 2026

Chi è Pedro Acosta

Pedro Acosta è nato il 25 maggio 2004 a Murcia, in Spagna. In carriera ha vinto un titolo mondiale di Moto2 e uno di Moto3, conquistato 16 vittorie totali, 40 podi e sette pole position. Nel circuito di MotoGp il 22enne pilota della Red Bull KTM Factory Racing ha ottenuto 13 podi e due pole position in 50 gare. Questa stagione è alla sesta posizione della classifica mondiale con 132 punti, tre podi e una pole.