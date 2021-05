'Summertime' dal 3 giugno su Netflix

Tornano le atmosfere estive della costa adriatica e le storie di giovani e adulti nella serie prodotta da Cattleya

La seconda stagione di Summertime debutterà il prossimo 3 giugno su Netflix, serie originale italiana prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios). La seconda stagione della serie, tratta da Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, è diretta da Francesco Lagi e Marta Savina (è già stata prevista una terza stagione).

Tornano i protagonisti della prima stagione: Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi). E ancora, Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe) e Giulia (Romina Colbasso). A loro si aggiungono Lola (Amparo Piñero Guirao), Rita (Lucrezia Guidone) e Jonas (Giovanni Anzaldo). Nei ruoli degli adulti sono confermati Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), rispettivamente mamma e papà di Summer e Blue. Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia) saranno ancora mamma e papà di Ale. Miguel (Jorge Bosch Dominguez) sarà il nuovo allenatore e Loris (Giuseppe Giacobazzi), papà di Edo, avrà accanto la fidanzata Wanda (Marina Massironi).

Summertime, la trama della seconda stagione

Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti di Summertime. L’estate è tornata, Summer, Edo e Sofia superano l’esame di maturità e fanno progetti per il futuro. Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola mentre Dario è in cerca della sua strada. Ognuno è alla scoperta di cosa significhi davvero diventare grandi. Ma l’estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l’estasi di un sentimento che diventa finalmente realtà…

La colonna sonora

La colonna sonora farà immergere il pubblico nelle atmosfere dell’estate, dell’adolescenza e della spensieratezza. A partire dalla giovane cantautrice Ariete, peraltro protagonista di un cameo, mentre “Fiamme negli occhi” dei Coma Cose accompagnerà le vicende dei personaggi anche nella seconda stagione. Fra i protagonisti della serie torna l’attrice e cantautrice Thony: sono suoi due inediti, “Trouble me too” e “We’ll be fine”. Non mancano, infine, i più amati artisti del panorama italiano come Franco126, Carl Brave, Margherita Vicario, Gio Evan, Frah Quintale, Fulminacci, Psicologi ft Madame, Svegliaginevra, Venerus e molti altri.

