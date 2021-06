Gossip Girl

La nuova serie debutterà negli Stati Uniti, trasmessa dalla piattaforma digitale

Il countdown segna poco più di un mese: l’8 luglio debutterà negli Stati Uniti, trasmesso dalla piattaforma digitale HBO Max, il reboot di Gossip Girl, serie cult dei primi anni 2000. Non un sequel, dunque, ma una nuova serie, ispirata all’originale, con un impianto simile, che si muoverà con nuove storie e nuovi personaggi.

L’originale Gossip Girl, basata sugli omonimi romanzi di Cecily von Ziegesar, è andata in onda dal 2007 al 2012 negli Stati Uniti, e dal 2009 al 2014 in Italia, e per anni ha tenuto gli spettatori, statunitensi prima, poi di tutto il mondo, incollati agli schermi, per seguire le storie di Serena, Chuck, Dan, Blair. E anche se questi personaggi non torneranno, gli autori promettono che il reboot non deluderà.

Il primo teaser rilasciato da HBO Max, la stessa piattaforma che pochi giorni fa ha registrato un boom di ascolti trasmettendo la reunion del cast di Friends, ha già fatto il pieno di visualizzazioni. Soltanto su YouTube le immagini, in pochi giorni, hanno collezionato circa 400mila views e migliaia di like sui canali social della serie. Nel video si vedono i nuovi personaggi che saranno protagonisti di nuovi intrighi.

“Segreti, i segreti non sono divertenti… a meno che non vengano da Gossip Girl. È tornata e più cattiva che mai. Ci vediamo sulle scale”, recita la didascalia del teaser. Il riferimento è ai gradini del Metropolitan Museum of Art di New York, uno dei luoghi iconici della serie, dove le ragazze si fermano ogni giorno a pranzare. Un luogo simbolo per i vecchi protagonisti di “Gossip Girl”, che accompagnerà anche i nuovi arrivati.

In Gossip Girl tornerà Kristen Bell

E le sorprese per gli amanti e fedelissimi di questo teen drama non mancheranno. Tornerà, infatti, l’attrice e doppiatrice Kristen Bell, nel ruolo di voce narrante. La trama rimane, invece, quasi completamente top secret. Al momento si sa soltanto che il reboot sarà ambientato otto anni dopo la conclusione delle vicende della serie tv originale, vincitrice di numerosi Teen Choice Award. Nella Manhattan di oggi, dunque, si muoveranno le vicende di nuovi studenti alle prese con i social media e la New York di questi anni.

