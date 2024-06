Roma, 17 giu. (LaPresse) – La Slovacchia ha battuto il Belgio 1-0 nella gara valida per la prima giornata del gruppo E di Euro 2024 che si è giocata a Francoforte. A decidere il match una rete al 7′ di Schranz che ha finalizzato un’azione nata da un errore della difesa belga. La nazionale di Domenico Tedesco nella ripresa aveva trovato il gol del pareggio per due volte con Lukaku. Le reti però sono state cancellate dal var per fuorigioco del centravanti belga nel primo caso e per un fallo di mani di Openda nella seconda circostanza. Grazie a questi 3 punti la Slovacchia si porta a 3 punti insieme alla Romania. Belgio e Ucraina restano a 0.

