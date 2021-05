I protagonisti di 'Summertime'

Il duo rivelazione di Sanremo 2021 nella colonna sonora della serie al via dal 3 giugno su Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer della seconda stagione di ‘Summertime’, serie che debutterà in streaming il prossimo 3 giugno.

Le immagini sono accompagnate dalle note di ‘Fiamme negli occhi‘, il brano dei Coma_Cose presentato a Sanremo 2021 e ormai di culto.

La trama di ‘Summertime’

Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti di ‘Summertime’.

L’estate è tornata, Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Edo (Giovanni Maini) e Sofia (Amanda Campana) superano l’esame di maturità e fanno progetti per il futuro. Ale (Ludovico Tersigni) è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario (Andrea Lattanzi) è in cerca di una strada sua.

Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi.

Nei ruoli degli adulti il pubblico ritroverà Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), rispettivamente mamma e papà di Summer e Blue, Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia) ovvero la mamma e il papà di Ale.

Miguel (Jorge Bosch Dominguez) sarà il nuovo allenatore di Ale e Loris (Giuseppe Giacobazzi), il papà di Edo, avrà al suo fianco la fidanzata Wanda (Marina Massironi).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata