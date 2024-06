Milano, 17 giu. (LaPresse) – Ha sparato all’anziana madre e l’ha uccisa e poi si è tolto la vita. È successo questa sera a Senigallia, in provincia di Ancona. L’uomo, che si sarebbe barricato in casa prima di suicidarsi, aveva 51 anni. L’episodio è avvenuto in una abitazione nella zona Nord della cittadina marchigiana, al confine con il Comune di Mondolfo (Pesaro-Urbino) e vicino al fiume Cesano. Si tratta di un “omicidio-suicidio”, fa sapere al telefono a LaPresse il sindaco della cittadina marchigiana, Massimo Olivetti. La Strada statale Adriatica Nord, inizialmente chiusa al traffico – aggiunge – è stata riaperta a senso unico alternato. Sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il 118.

