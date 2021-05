Sarà visibile il 27 maggio su Hbo: è il grande ritorno di Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) e Ross (David Schwimmer)

E’ uscito l’attesissimo trailer della reunion di ‘Friends’, l’iconica serie tv americana che compie 27 anni quest’anno. La prima puntata della serie che ha come protagonisti Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) e Ross (David Schwimmer) andò in onda il 22 settembre del 1994, l’ultima il 6 maggio 2004: in totale sono andate in onda dieci stagioni. Gli attori sono sempre gli stessi, i sei amici per la pelle che si ritrovano tutti i giorni a ‘Central Perk‘, il bar sotto casa che tutti vorremmo avere: sono tutti invecchiati ma ancora tutti uguali, ognuno con le proprie manie e le proprie fissazioni.

Picture this:

The year is 2002, it’s Thursday night, and you rush home to catch the latest episode of Friends. Now get ready for it to happen all over again. Friends: The Reunion is streaming May 27 on HBO Max. #FriendsReunion pic.twitter.com/1ZrHq4HxSM

