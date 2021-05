Jennifer Aniston

Ufficiale la reunion della serie cult: sarà trasmessa dal canale americano Hbo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Per tutti gli appassionati di ‘Friends’ l’attesa finalmente è terminata: la reunion della celebre serie tv sarà trasmessa negli Stati Uniti il prossimo 27 maggio sul canale Hbo. La conferma arriva da un’anticipazione condivisa dalla produzione per celebrare la notizia. Ci saranno tutti e sei i membri del cast originale, con in più qualche guest star.

Sono confermati quindi Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer. Accanto a loro compariranno anche Justin Bieber, Cindy Crawford, Lady Gaga e Malala Yousafzai. Confermata, naturalmente, anche l’indimenticabile sigla: ‘I’ll be there for you’.

“È ufficiale! La Friends Reunion debutterà il 27 maggio su HboMax, potremmo essere più eccitati?, ha scritto Aniston sulla sua pagina Instagram. Anche gli altri “amici” hanno mostrato tutta la loro gioia. Cox ha postato: “Questo genere di cose non accade ogni anno, accade ogni 10 o 15 anni. Mi sento così fortunata di aver avuto la possibilità di riunirmi con i miei amici, è stato fantastico”. Da parte sua, Perry ha proseguito: “Siamo tornati! ‘Friends Reunion’ sarà presentato in anteprima il 27 maggio su HboMax. Di cosa potrei essere più entusiasta?”.



‘Friends’ e le guest star

Insomma, l’imminente ritorno della serie cult degli anni a cavallo fra Novanta e Duemila entusiasma anche gli attori che nel corso delle 10 stagioni andate in onda fra il 1994 e il 2004 sono diventati popolari in tutto il mondo. Fra le guest star sono confermati anche Reese Witherspoon, Elliott Gould e Tom Selleck, tutti già presenti nella serie originale. Witherspoon aveva interpretato la sorella minore di Aniston e ora lavora con lei in ‘The Morning Show’. Elliott interpretava Jack Geller, il padre di Monica, mentre Selleck era l’amante del personaggio di Cox, Monica.

Altre guest star saranno certamente David Beckham, Justin Bieber, Bts, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, James Michael Tyler, Maggie Wheeler e Malala Yousafzai. Altre sorprese potrebbero essere annunciate all’ultimo minuto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata