Robert De Niro

L'attore si è fatto male a una gamba mentre lavorava al nuovo film di Martin Scorsese

Robert De Niro ha subito un piccolo infortunio durante le riprese del suo ultimo film, ‘Killers of the Flower Moon’, per la regia di Martin Scorsese. L’attore, 77 anni, si è fatto male a una gamba mentre si trovava in Oklahoma ed è stato costretto a imbarcarsi su un volo diretto a New York per farsi visitare dal suo medico di fiducia.

L’infortunio non sembra essere particolarmente serio, tanto che le riprese non dovrebbero subire particolari ritardi. Secondo le prime informazioni, sembra che l’incidente si sia verificato lontano dal set, quando l’attore si trovava in centro città per alcune commissioni. La dinamica non è ancora stata ufficializzata, di certo Robert De Niro dovrà sottoporsi ad alcuni accertamenti e sarà costretto a riposare per qualche giorno.

I progetti di Robert De Niro

Il primo ciak è stato battuto lo scorso aprile. Il lungometraggio è una produzione Apple Original ed è ispirato a un libro di David Grann su una serie di omicidi avvenuti in Oklahoma negli anni Venti. Insieme con De Niro e Leonardo Di Caprio nel cast ci sono anche Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy, Scott Shepherd, Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Per Robert De Niro e Martin Scorsese si tratta della decima esperienza insieme. L’attore ha recitato per la prima volta in un film di Scorsese nel 1973 (‘Mean Streets’). In seguito ha interpretato l’iconico Travis Bickle nel 1976 in ‘Taxi Driver’. De Niro ha recitato anche in ‘New York, New York’ del 1977, ‘Toro scatenato’ degli anni ’80, ‘The King of Comedy’ del 1982, ‘Goodfellas’ degli anni ’90, ‘Cape Fear – Il promontorio della paura’ del 1991, ‘Casino’ del 1995 e ‘The Irishman’ del 2019.

Nonostante la sua età, Robert De Niro sembra non avere alcuna voglia di riposare. In serbo ha ancora molti progetti ambizioni. Per il momento, però, dovrà curare la sua gamba per tornare il prima possibile sul set.

