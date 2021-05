David di Donatello

All'edizione numero 66 degli “Oscar del cinema italiano” il film di Giorgio Diritti trionfa nelle categorie principali. Sophia Loren per la settima volta miglior attrice protagonista

David di Donatello edizione numero 66. Gli “Oscar del cinema italiano”, accompagnati come di consueto da polemiche e dibattiti, hanno visto il netto successo di ‘Volevo nascondermi’ (7 premi su 15 candidature per la biografia del pittore Antonio Ligabue).

Il film di Giorgio Diritti ha vinto nelle categorie: regia; miglior film; miglior attore protagonista (Elio Germano); scenografia e arredo; acconciature; fotografia; suono.

Le candidature ai David di Donatello erano state votate dal 1° al 15 marzo 2021 dai componenti la Giuria dell’Accademia e riguardavano i film usciti dal 1˚ gennaio 2020 al 28 febbraio 2021.

A primeggiare nelle candidature quest’anno era ‘Volevo nascondermi’ – 15 candidature. Lo seguivano a ruota ‘Hammamet’ di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino (14), ‘Favolacce’ di Damiano e Fabio D’Innocenzo (13) e, a pari merito, ‘Miss Marx’ di Susanna Nicchiarelli e ‘L’incredibile storia dell’Isola delle Rose’ di Sydney Sibilia con 11.

I momenti più emozionanti

Tra i momenti più emozionanti della cerimonia condotta da Carlo Conti in diretta su Raiuno, il discorso di ringraziamento di Sophia Loren (7 David su 7 candidature), miglior attrice per ‘La vita davanti a sé’: “Madonna mia aiutatemi. E’ incredibile pensare che il primo David l’ho preso più di 60 anni fa ma è come se fosse oggi, l’emozione è la stessa e anche di più. La gioia è la stessa e vi ringrazio per questo applauso. Forse sarà il mio ultimo film ma dopo tanti film ho ancora voglia di fare cinema perché senza cinema non posso vivere”.

Standing ovation anche per Emma Torre, figlia di Mattia, regista e sceneggiatore scomparso nel 2019, premiato postumo per la sceneggiatura originale di ‘Figli’. “Voglio fare i complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c’è più. Dedico questo premio al mio fratellino Nico che mi fa ammazzare dalle risate e a mia madre che non si arrende mai e ringrazio le ostetriche che fanno nascere i bambini e ai medici che cercano di tenerli qua. Bravo papà” ha detto Emma nella commozione generale.

La storia dei David di Donatello

I David furono istituiti nel 1956 con l’obiettivo di premiare migliore produzione cinematografica italiana e straniera. Gli stessi criteri dei Premi Oscar a Hollywood, ma con una statuetta del David scolpita a Firenze da Donatello, riprodotta in oro da Bulgari, in palio.

Il 18 luglio del 2007 l’Ente David di Donatello divenne Accademia del Cinema Italiano. Nel 2016 è stato nominato presidente Giuliano Montaldo che all’inizio del 2018 ha passato il testimone a Piera Detassis, tuttora in carica. Alla fine del 2017 l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello è diventata una Fondazione.

I premi assegnati dall’Accademia

Prima della cerimonia finale erano già stati assegnati dall’Accademia il David alla carriera – a Sandra Milo; quelli Speciali, a Monica Bellucci e Diego Abatantuono; quello dello Spettatore – a ‘Tolo Tolo’ di Luca Medici (in arte Checco Zalone); per il Miglior Cortometraggio – ad ‘Anne’ di Domenico Croce e Stefano Malchiodi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata