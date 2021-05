Monica Bellucci

In occasione della presentazione dei David di Donatello 2021 l'attrice ha cambiato look

Cambio di look decisamente per Monica Bellucci. In occasione della premiazione dei David di Donatello l’attrice umbra ha sfoggiato una chioma bionda. Lei, da sempre associata alla bellezza mediterranea grazie ai capelli e agli occhi scuri, ha osato uno stile inedito che di certo non è passato inosservato. La diva, ex moglie del collega francese Vincent Cassel, è apparsa con la chioma lunga, ondulata e chiarissima. Sorprendendo tutti al Quirinale, dove la manifestazione è stata presentata ìal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Monica Bellucci, 56 anni, ha partecipato all’evento con il suo contributo video nel quale ha esternato tutta la sua gioia e soddisfazione nell’aver appreso di essere nella lista dei premiati. E dove ha deciso di sdoganare il suo nuovo biondo platino. L’attrice è apparsa con un cappello nero in stile cowboy, anche questo inedito. A quanto sembra, l’artista avrebbe stravolto il suo iconico stile in funzione delle riprese del nuovo film che sta girando a Roma: ‘La Befana vien di notte, le origini’.

Monica Bellucci nei panni della strega

Nella pellicola Monica Bellucci interpreta la parte di una strega buona e un po’ stralunata. Che porta un cappellone da cowboy, ha lunghi capelli color platino ed è coperta da un pastrano scuro. Ecco quindi svelato il mistero del nuovo look. L’attrice ha voluto condividere la sua temporanea trasformazione con tutti i suoi fan.

In occasione della presentazione dei David ha aggiunto: “Un grande abbraccio a tutti i candidati di questa edizione e speriamo che l’arte trovi di nuovo il suo soffio vitale. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di umanità, poesia e bellezza”. Un augurio affinché il mondo dello spettacolo possa tornare a vivere definitivamente dopo il lungo stop causato dall’emergenza Covid.

A salutare Monica Bellucci e il suo look insolito è stata la solita ironia di Geppi Cucciari, padrona di casa in questa occasione, in quanto presentatrice della manifestazione al Colle. “Un ringraziamento a Ivana Spagna che seguo dai tempi di Easy Lady”, ha scherzato la comica sottolineando quanto l’immagine di Monica Bellucci bionda sia stata davvero una sorpresa per tutti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata