Angelina Jolie

L'attrice racconta come ha passato il tempo libero in Australia nelle pause delle riprese del suo nuovo film

Quando viaggia in giro per il mondo per girare o promuovere i suoi film, Angelina Jolie cerca di non separarsi mai dai suoi 6 figli. E non lo ha fatto neanche questa volta, quando è volata alla volta dell’Australia per presentare il suo nuovo lavoro, ‘Who wish me dead’. L’attrice, 45 anni, è stata fotografata con la sua allegra famiglia, quasi senza trucco ma con un viso sempre perfetto e luminoso.

Parlando con una tv australiana, l’ex moglie di Brad Pitt ha raccontato anche come abbia trascorso il tempo sul set con i suoi ragazzi, che hanno stretto un legame molto forte con il suo co-protagonista australiano della pellicola, Finn Little, 14 anni. Nel corso dell’intervista sono venuti fuori diversi aneddoti, come i pomeriggi passati a divertirsi con i fucili da softair.

L’allegra famiglia di Angelina Jolie

“Siamo stati tutti insieme e abbiamo potuto rilassarci e goderci il tempo libero durante i fine settimana”, ha raccontato Angelina Jolie. L’attrice di ‘Tomb Rider’ è mamma di Maddox, 19 anni, Pax 17, Zahara 16, Shiloh 14, e delle gemelle Knox e Vivienne, 12, avute con il suo ex Brad Pitt, 57 anni. Nel suo nuovo film la star americana interpreta un’esperta di sopravvivenza che si ritrova dispersa in una foresta con un ragazzo ferito, il cui padre è stato appena ucciso. Diventa così la protettrice del giovane, mentre gli assassini di suo padre tentano di dargli la caccia.

Recentemente Angelina Jolie ha confessato di voler rallentare un po’ con il lavoro, per dedicarsi di più alla sua numerosa famiglia. Proprio per questo avrebbe temporaneamente messo da parte la sua attivirà di regista. “Ho bisogno di fare lavori più brevi e stare più a casa. Questa è la verità”, ha confermato l’attrice che nel 2016 ha intrapreso una battaglia legale per l’affidamento dei figli, dopo la separazione da Brad Pitt. “Ho sempre desiderato una famiglia numerosa e fare la mamma, ma lo immaginavo un po’ alla Jane Goodall, in viaggio, nella giungla. Non mi sentivo una mamma tradizionale”, ha proseguito. Grazie a questa sua vocazione, Angelina ha costruito una famiglia molto unita, che adesso la segue ovunque. Amandola e supportandola.

