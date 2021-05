Emma Stone è Crudelia

Il gruppo interpreta il brano originale 'Call me Cruella' nel nuovo film Disney

Il gruppo Florence + The Machine interpreta il brano originale ‘Call me Cruella’ nel nuovo film Disney live action ‘Crudelia’.

‘Call me Cruella’ sarà presente all’interno del film, nella colonna sonora originale e nell’album con le musiche originali. Entrambi gli album, di Walt Disney Records/Virgin Records – Universal Music Italia, saranno disponibili dal 21 maggio.

‘Crudelia’ arriverà il 26 maggio nelle sale italiane e dal 28 maggio in streaming su Disney+ con Accesso VIP.

Dice Florence Welch: “Alcune delle prime canzoni che ho imparato a cantare erano Disney. E i cattivi spesso avevano i pezzi migliori. Quindi contribuire a creare e interpretare un brano per la Disney è la realizzazione di un sogno d’infanzia. Sono davvero grata alla Disney per avermi concesso libertà creativa e dato fiducia con la meravigliosa follia della protagonista”. Questo il link alla playlist ufficiale del film.

Florence Welch è autrice e leader del gruppo britannico Florence + The Machine. I 4 album in studio del gruppo hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo, con 3 album nella Top 10 negli Stati Uniti.

La trama di ‘Crudelia’

La vincitrice dell’Oscar Emma Stone è la protagonista di ‘Crudelia’. Il film racconta gli esordi di una delle cattive più celebri, e alla moda, del mondo del cinema: la leggendaria Crudelia De Mon.

Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni ’70, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni.

Estella fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezza la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a far carriera per le strade di Londra.

Un giorno il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman (Emma Thompson) una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata.

Tuttavia l’incontro tra Estella e la Baronessa innesca una serie di eventi e rivelazioni che portano la prima ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Crudelia.

