La showgril sarà il nuovo volto dell'acqua San Benedetto sostituendo la top model americana

Elisabetta Canalis ruba la scena a Cindy Crawford. E per lei è stato facile come bere un bicchier d’acqua. Infatti dalla settimana prossima la showgirl sarà il nuovo volto dell’acqua San Benedetto, prendendo così il posto della top model americana Cindy Crawford.

Lo spot è stato girato in aprile nel giardino di una villa sull’Appia Antica a Roma. In uno scatto postato su Instagram, Elisabetta, bellezza acqua e sapone, in top corto e jeans passeggia a piedi nudi tenendo in mano una bottiglietta di acqua San Benedetto, sotto gli occhi del marito Brian Perri, della figlia Skyler Eva e del cane Nello.

Pare quindi finita ufficialmente l’era della splendida Cindy Crawford che passa il testimone all’amica Elisabetta. Notizia, tra l’altro, che sta avendo risonanza anche negli Stati Uniti, dove Elisabetta Canalis vive da anni.

Quando Elisabetta Canalis cucinava per Cindy Crawford



Dal 2016 a oggi infatti era stata Cindy Crawford la testimonial ufficiale di tutte le campagne dall’azienda delle acque minerali, girate sempre nella capitale italiana e sempre dirette da Gabriele Muccino.

Elisabetta (42 anni) e Cindy (55 anni) sono amiche storiche. Talmente amiche che passavano le vacanze insieme quando Elisabetta faceva coppia fissa con George Clooney, ormai una decina d’anni fa.

Alll’epoca Elisabetta e George si divertivano a girare in moto nella zona del lago di Como insieme a loro cari amici Cindy Crawford e al marito di lei Rande Gerber, per poi tornare a Villa Oleandra a gustarsi un buon piatto di spaghetti cucinato da Elisabetta.

Ed era stata proprio Cindy Crawford, amica intima anche di George Clooney, ad annunciare le nozze tra Elisabetta Canalis e Clooney, che però come ben sappiamo saltarono.

Oggi Elisabetta Canalis, sassarese doc, da anni vive a Los Angeles ed è felicemente sposata con il chirurgo Brian Perri., sposato nel 2014 in Sardegna e da cui ha avuto Skyler Eva, che oggi ha 5 anni.

