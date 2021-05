George Clooney, il rubacuori di Hollywood, compie oggi 60 anni, dimostrando di assomigliare a un buon vino rosso e di migliorare con l'età. Ha collezionato Oscar, Golden Globe e moltissime donne...

Un lunga carriera da attore, regista, filantropo, ma anche premio oscar, imprenditore, impegnato in prima linea in politica e nel sociale. George Clooney, più volte proclamato come uno degli uomini più sexy del pianeta, continua ad essere il desiderio di molte donne e probabilmente anche di uomini. Sarà per quella piccola inclinazione della testa che fa quando abbassa il mento e lo sguardo, o per quel mezzo sorriso furbo. What else? Un fascino carismatico, un po’ sornione ma dallo stile unico. Inimitabile.

George Timothy Clooney, classe (innata) 1961 nasce nel Kentucky il 6 maggio nel segno del toro. Sin da giovanissimo inizia a lavorare in piccoli ruoli in tv nella ‘Signora in Giallo’ e in B-movie come ‘Il Ritorno dei pomodori assassini’. Nel 1991 si presenta la grande occasione: un provino in ‘Thelma & Louise’, ma viene scartato e il ruolo come ben sappiamo viene dato invece a Brad Pitt.

Il successo con E.R. – Medici in prima linea

Il successo arriva casualmente verso i 30 anni con la serie tv E.R. – Medici in prima linea, dove interpreta per 5 stagioni il dottor Doug Ross. Diventa una star internazionale e un sex symbol. Piace. E molto. Si fa notare a Hollywood. Arrivano film importanti: ‘Dal tramonto all’alba’ con Quentin Tarantino, ‘Un giorno… per caso’ con la bellissima Michelle Pfeiffer, il thriller ‘The Peacemaker’ con la conturbante Nicole Kidman, ‘Out of Sight’ con la prorompente Jennifer Lopez. Nel 2000 si porta a casa un Golden Globe come miglior attore protagonista con il film Fratello, dove sei?. Nel 2001 con il film ‘Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco’, il primo di una redditizia trilogia, Clooney raggiunge l’apice della fama.

Il 2006 è l’anno dell’Oscar come miglior attore non protagonista nel film ‘Syriana’. Dal 2008 al 2012 arrivano altre tre nomination agli Oscar per ‘Michael Clayton’,’ Tra le nuvole’, ‘Paradiso amaro’. Nel 2013 è protagonista con Sandra Bullock del film ‘Gravity’, che fa incetta di ben10 candidature agli Oscar, vincendo 7 statuette.

George Clooney, una vita tra donne e impegno sociale

Prima che Amal Alamuddin diventasse la signora Clooney nel 2014, George da tempo aveva già archiviato un matrimonio, dal 1989 al 1993. L’attrice Talia Balsam è stata infatti la prima donna ad aver strappato un “Sì, lo voglio” a quello che poi diventerà lo scapolo più desiderato del pianeta. Dopo il divorzio si alternano attrici, modelle, cameriere e studentesse. Tutte bellissime.

Gli anni passano e George non sembra voler convolare a nozze. L’incallito tombeur des femmes festeggia i 50anni con Elisabetta Canalis. Ma anche questa volta l’amore dura poco. L’anno della svolta è il 2013. Incontra l’affascinante Amal, avvocata di origini libanesi specializzata in diritto internazionale e paladina dei diritti umani. L’anno dopo a Venezia George Clooney si sposa per la seconda volta, nel 2017 diventa padre dei due gemelli Ella e Alexander.

La vita di George non è costellata solo da film e donne. La sua fama è superata solo dal suo profondo impegno nel sostenere la giustizia sociale e gli aiuti umanitari in tutto il mondo. Impegnato da tempo nella risoluzione del conflitto del Darfur., Clooney è coinvolto con l’organizzazione no-profit ‘Not On Our Watch’, fondata dai colleghi Don Cheadle, Matt Damon, Brad Pitt, il produttore Jerry Weintraun e l’avvocato per i diritti civili David Pressman, per sensibilizzare l’attenzione globale nel fermare e prevenire le atrocità di massa.

Nel 2008 è stato nominato Messaggero di Pace delle Nazioni Unite. Nel 2012 è stato arrestato e ammanettato durante una manifestazione per aver attraversato un blocco della polizia. La sua ultima battaglia nella difesa dei diritti umani è il boicottaggio contro gli hotel di lusso di proprietà del sultano del Brunei, Paese dove da inizio aprile sono entrate in vigore leggi ispirate alla sharia.

