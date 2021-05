Dexter, alias Michael C. Hall

La serie tv conclusa nel 2013 riparte con dieci episodi dal prossimo autunno

All’apparenza è un tranquillo e metodico tecnico della polizia scientifica di Miami. In realtà è uno spietato serial killer, con un personalissimo codice di condotta: lui uccide solo i criminali sfuggiti alla giustizia. Protagonista è Dexter Morgan, conosciuto da tutti gli amanti della seguitissima serie tv americana semplicemente come “Dexter”. Dopo aver esordito negli Stati Uniti nel 2006, e in Italia l’anno successivo, per poi proseguire nell’arco di otto stagioni, adesso sta per tornare con un revival annunciato già nel 2020.

La conferma dell’imminente ritorno sul piccolo schermo arriva dal teaser appena diffuso negli Stati Uniti. L’anticipazione lo mostra alla fine della serie originale, ormai ritirato a una vita tranquilla dopo aver finto la propria morte. Ma qualcosa sta per cambiare: riflessa in una finestra appare una delle sue vittime, completamente arrotolata dal nastro adesivo, uno dei segni distintivi dell’operato di questo killer così particolare. Nell’immagine successiva Dexter guarda dritto in camera con un sorriso, mentre in sottofondo scorrono le note di ‘Don’t let me be misunderstood’ di Nina Simone. Perché forse Dexter in realtà non è mai andato via.

Dexter fra conferme e novità

La nuova serie dovrebbe arrivare il prossimo autunno con dieci puntate, al termine delle quali l’anti eroe più amato del piccolo schermo dovrebbe rivelare definitivamente il suo destino. Sono tante le conferme: da Michael C. Hall nel ruolo del protagonista a Clyde Philipps, produttore esecutivo e sceneggiatore della prima stagione. Naturalmente non mancano le novità, come Clancy Brown che vestirà i panni di Kurt, sindaco onorario della tranquilla cittadina di Iron Lake. Un uomo generoso e attento alle necessità di tutti, ma anche implacabile quando qualcuno gli fa un torto. L’antagonista ideale di Dexter in questa nuova attesa avventura.

Nel cast anche Jamie Chung, Alano Miller e Julia Jones, che darà il volto ad Angela Bishop, la prima nativa americana a capo della polizia locale. Non si sa invece ancora con certezza se ci sarà anche Jennifer Carpenter, ovvero Debra, la sorella del protagonista. Si vocifera che potrebbe fare la sua apparizione in veste di fantasma.

Insomma, per tutti i fan di Dexter il conto alla rovescia è cominciato. E c’è da scommettere che anche questa volta il più amato serial killer dei serial killer non deluderà le aspettative.

