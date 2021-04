Attaccato dai naufraghi, non capisce il perché di tante critiche nei suoi confronti

Isola dei Famosi 2021 : Paul Gascoigne si lamenta. Si sente ferito dalle critiche degli altri naufraghi. “Ho discusso più qui che in Inghilterra”, ha commentato l’ex calciatore inglese.

Cosa è successo

Secondo Gascoigne molti naufraghi trascorrono le loro giornate litigando, perlopiù a causa di frasi in parte riportate in parte inventate. Una specie di ‘telefono senza fili’. All’ex nazionale inglese e allenatore non resta che stendersi in spiaggia a prendere il sole, lontano dalle baruffe. “Appare solo quando c’è da mangiare” scherza (ma non troppo) un altro naufrago, Roberto Ciufoli.

Paul Gascoigne al naturale

Dalla mattina alla sera, steso sulla sabbia, senza costume, Gascoigne ostenta con orgoglio la sua indifferenza a chiacchiere e critiche, specie se contro di lui. “Gli altri naufraghi per me restano amici” ha rassicurato durante il collegamento con l’Italia. “Non mi piacciono le discussioni e negli ultimi tre giorni ho fatto più discussioni qui che negli ultimi tre anni in Inghilterra”.

“Durante la mia carriera calcistica” ha continuato “me ne hanno dette di tutti i colori. Scoprire che quelli che credevo amici hanno parlato alle mie spalle è stato un duro colpo. Mi ha procurato un forte dolore, forse più forte di quello dell’infortunio”.

