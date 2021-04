Una piattaforma digitale dove gli spettacoli diventano interattivi

È online Spartafelix, nuova piattaforma digitale che offre la possibilità di mettere in scena show interattivi. Un progetto voluto da Lello Arena e Luciano Melchionna per poter vedere spettacoli nonostante la chiusura forzata di cinema e teatri a causa della pandemia.

Spartafelix diverse sale virtuali in cui attori e pubblico si esibiscono interagendo tra loro, per dar vita a spettacoli unici e diversi di volta in volta.

Spartafelix vi aspetta il 22 aprile

Giovedì 22 aprile alle 19, in diretta dal glo Flagship store di Milano, sui canali social di glo i due artisti presenteranno al pubblico l’iniziativa e saranno anche ufficializzate le date di apertura della ‘krypta’ (la sala virtuale) di Lello Arena “Dicitencello a Lello”, dove poter dare sfogo ai propri pensieri trovando conforto in consigli ‘terapeutici’ non convenzionali.

Spartafelix cerca ‘Spartiati’

Durante l’evento di giovedì sarà inoltre presentata la “krypta per aspiranti Spartiati”, un’area dedicata ai casting online che si svolgeranno sulla piattaforma, tenuti da Luciano Melchionna. Un’occasione per i performer che vorranno esibirsi e confrontarsi con il regista su idee e spunti per la creazione di possibili personaggi da far vivere su Spartafelixland.

