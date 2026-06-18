Maturità 2026, le speranze degli studenti del liceo Sannazaro di Napoli dopo la prima prova scritta

“Le tracce dalla tipologia A sono state delle vere e proprie sorprese“, lo affermano alcuni degli studenti del Liceo Classico “Jacopo Sannazaro” di Napoli, nel quartiere Vomero. Molti degli studenti hanno preferito le tracce B e C, sul testo argomentativo e il tema di attualità, rispetto alla traccia A, quella sull’analisi del testo sulla poesia “Passerò per Piazza di Spagna” di Cesare Pavese e il testo in prosa “I piaceri” di Vitaliano Brancati. “Ho scelto la traccia C2 sulla fatica, dilungandomi un po’, mettendo a confronto il testo con il pensiero di Primo Levi”, ha dichiarato uno studente. “Ho trovato la prova sul testo argomentativo molto semplice, credo sia andata bene”, afferma speranzoso un altro liceale.