Da Milano a Roma manifestazioni in tutta Italia

I ragazzi tornano in piazza. Oggi gli studenti si riuniscono dal Nord al Sud per alzare la voce contro un sistema scuola che, a loro avviso, non funziona più. I giovani protestano contro i Pcto (i percorsi per le competenze trasversali), l’alternanza scuola-lavoro, soprattutto dopo la morte di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci durante il loro stage, e contro la seconda prova scritta alla maturità.

Le manifestazioni sono guidate dai movimenti indipendenti, più radicali delle organizzazioni studentesche, a Roma c’è ‘La Lupa’ in testa. Dopo giorni di tentativi, la polizia ha autorizzato per loro piazza Vittorio, alle spalle della Stazione Termini, prevedendo la presenza di circa 1.200 persone a partire dalle 9 ma, come sempre, gli organizzatori promettono che saranno molti di più, almeno il doppio. Da lì, potrebbe esserci un corteo che si porterà in piazza Madonna di Loreto, passando per i Fori imperiali. A Milano si parte alle 9 con svariati pre-concentramenti in giro per la città: a Porta Venezia, Sesto Rondò e a Lotto, per arrivare poi alle 9.30 in largo Cairoli. Il Viminale ha scritto ai prefetti chiedendo di tenere alta l’attenzione e di dialogare con gli organizzatori il più possibile per isolare le frange violente, nel “doveroso bilanciamento tra il diritto di manifestare e le indefettibili esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”. L’obiettivo è quello di scongiurare possibili “strumentalizzazioni”.

“La repressione delle istituzioni, dalle sanzioni nelle scuole fino alle vergognose cariche sulle manifestazioni studentesche sono i sintomi della totale distanza tra noi e chi decide sulla nostra sorte”, scrive l’associazione ‘Milano InMovimento’. “Rispediamo al mittente le parole della ministra dell’Interno Lamorgese che tenta di criminalizzare le lotte studentesche e di dividerci tra ‘buoni’ e ‘cattivi’, una tattica vecchia volta solo a proteggere le forze del (dis)ordine”.

“Manifestiamo per la rabbia che scaturisce dalla morte di Lorenzo e di Giuseppe, conseguenze di un sistema scolastico che non si basa sulle nostre esigenze”, spiegano gli attivisti della Lupa di Roma. Gli stage, tuonano, si svolgono “senza misure di sicurezza e retribuzione”, l’edilizia scolastica considerata “fatiscente” e il voto “genera ansia e stress in assenza di supporto psicologico, fondata su una didattica obsoleta, nozionistica e prettamente frontale”.

