(LaPresse) Momenti di tensione a Roma dove si è tenuta una manifestazione di studenti per la morte di Lorenzo Perelli, il 18enne morto nel suo ultimo giorno di stage in alternanza scuola-lavoro a Pavia di Udine. Il presidio al Pantheon è stato organizzato da diversi movimenti, a partire da quello degli studenti ‘La lupa’, a cui hanno partecipato diverse scuole, e organizzazioni studentesche e romane come OSA: tra i partecipanti anche il gruppo Movimento di Lotta – Disoccupati ‘7 Novembre’. Gli studenti volevano partire in corteo verso il ministero dell’Istruzione, ma le forze dell’ordine hanno inizialmente negato il corteo anche con alcune cariche. Un paio di studenti sono rimasti feriti, poi il corteo è riuscito ad arrivare al Miur. Alla fine del presidio, sono state annunciate settimane di mobilitazione e un’assemblea nazionale il 5 febbraio.

