Scienza, Esperia lancia podcast 'Science Calling' condotto da Myrta Merlino e con Giorgio Parisi

Si è svolto martedì 27 gennaio a Roma l’evento Science Calling: la scienza per tutti in un podcast, progetto editoriale condotto da Myrta Merlino e articolato in un ciclo di otto puntate, disponibile da oggi su tutte le piattaforme.

L’iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di AbbVie Italia, Otsuka Pharmaceutical Italia, Amgen Italia, Incyte Italia, Bayer Italia, Argenx Italia, Fondazione MSD e Vantive Italia, ha riunito rappresentanti di Istituzioni, mondo della ricerca, industria e comunicazione per una riflessione condivisa sul ruolo della ricerca scientifica nella salute pubblica e sulla capacità del Paese di tradurre la conoscenza in benefici concreti per le persone.

Nel quadro degli interventi istituzionali che hanno aperto l’evento, la sen. Elena Murelli, membro 10ª commissione Senato della Repubblica, ha richiamato questo legame diretto tra ricerca e salute pubblica: “Dal punto di vista della policy deve esserci una collaborazione piena tra pubblico e privato, facendo in modo che le istituzioni lavorino quotidianamente in collaborazione con le aziende, con i professionisti scientifici e con le associazioni di pazienti”, ha detto Murelli a margine dell’evento.

Le fa eco l’On. Ylenja Lucaselli, membro V commissione Camera dei Deputati: “Gli investimenti sono fondamentali – ha sottolineato la deputata di Fratelli d’Italia a margine dell’evento – il nostro servizio nazionale sanitario è un sistema universalistico e pubblico, ma si mantiene grazie alla compartecipazione delle aziende private, del privato convenzionato, dei ricercatori, delle aziende che fanno innovazione”

L’iniziativa ha visto un’ampia partecipazione bipartisan parlamentare, con la presenza, tra gli altri, della Sen. Maria Domenica Castellone, Vice Presidente del Senato della Repubblica e il video saluto della Sen. Raffaella Paita, membro V commissione Camera dei Deputati.

Presenti, ancora Sen. Gianluca Cantalamessa, membro 9ª commissione Senato della Repubblica, e l’⁠On. Gian Antonio Girelli, membro XII commissione Camera dei Deputati

A chiudere i lavori la conduttrice del podcast Science Calling, Myrta Merlino, che, nel far emergere la sua esperienza personale nel raccontare al grande pubblico temi tanto delicati, anche grazie al dialogo con professionisti del calibro del premio Nobel Giorgio Parisi, ha ricordato l’importanza di mantenere “un linguaggio semplice, accessibile, una chiave di lettura anche emotiva, che vada oltre la divulgazione scientifica pura e semplice, che parli alla testa e al cuore e che arrivi anche a chi non è uno specialista del settore, ma che ascoltando questo podcast, capisca che da questo mondo della ricerca dipende il nostro futuro”.