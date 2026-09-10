Prevenzione tumori e salute della pelle: l’alleanza fra Idi e Lilt

Salute della pelle sotto i riflettori. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e l’Idi Irccs – Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma gestito dalla Fondazione Maria Monti, hanno siglato un Protocollo d’Intesa.
Obiettivo, rafforzare la collaborazione tra i due enti nel campo della prevenzione oncologica, con particolare attenzione alla dermatologia. Quindi sarà proprio la pelle al centro dell’accordo. Pensiamo solo che il Dipartimento di Dermatologia dell’Istituto ha chiuso il 2025 con 309mila prestazioni di dermatologia, di cui oltre 12mila di Diagnostica dermatologica.
Le iniziative previste nell’accordo
Sottoscritto dal presidente nazionale della Lilt, Francesco Schittulli, e dal direttore generale Idi Irccs Marcello Giannico, l’accordo prevede lo sviluppo di iniziative comuni di formazione, comunicazione e divulgazione scientifica dedicate alla cultura della prevenzione oncologica.
Le due istituzioni si impegnano inoltre a promuovere programmi di educazione alla salute e corretti stili di vita, con un’attenzione specifica alla diagnosi dei tumori della pelle. Ma anche a organizzare eventi rivolti al mondo della scuola, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti, docenti e famiglie sui temi della prevenzione.