Idi Irccs e dermatologia di precisione, ecco il nuovo Centro di Ricerca

Spazi aggiuntivi si affiancano ai laboratori di ricerca dell’Idi-Irccs di Roma, dove ricercatori, medici, ingegneri e altre professionalità specializzate nella salute della pelle potranno lavorare forti di un patrimonio informativo costantemente alimentato con i dati generati dalla pratica clinica.

Con l’inaugurazione del Centro di Ricerca Padre Antonio Lodovico Sala, l’Idi-Irccs si dota di ambienti nuovi e moderni pensati per facilitare l’incontro delle persone e lo scambio di idee.

Il programma con Fondazione Roma

Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio programma pluriennale ‘La Dermatologia di Precisione e Personalizzata: il Padiglione Fondazione Roma’, avviato nel 2023 grazie a un contributo complessivo di 6 milioni di euro stanziato da Fondazione Roma e finalizzato al rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e scientifica dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata attraverso l’acquisizione di attrezzature elettromedicali e sistemi hardware e software.

Il nuovo Centro all’Idi

Il Centro si sviluppa su una superficie di oltre 450 mq, articolata in sale attrezzate per l’attività dei ricercatori e un’aula multimediale per l’organizzazione di convegni scientifici e riunioni a distanza. In mattinata sono stati anche inaugurati nuovi ambulatori dermatologici e l’Aula Ichnusa, dedicata agli studenti del corso di laurea in scienze infermieristiche presso l’Ospedale Idi Irccs.

Una struttura di eccellenza, punto di riferimento per i pazienti con patologie della pelle. Come ricorda Alessandro Zurzolo, consigliere delegato della Fondazione Luigi Maria Monti proprietaria dell’Idi Irccs, “il Dipartimento di Dermatologia ha chiuso il 2025 con 309mila prestazioni di dermatologia di cui oltre 12mila di Diagnostica dermatologica”.

Per Padre Giuseppe Pusceddu, presidente della Fondazione Luigi Maria Monti, “l’opera rientra nel più ampio progetto dedicato alla Dermatologia di precisione e personalizzata, realizzato con il fondamentale contributo della Fondazione Roma”. Dal canto suo Franco Parasassi, presidente di Fondazione Roma, sottolinea che Fondazione Roma sostiene “interventi che rafforzano le eccellenze sanitarie del territorio e generano valore duraturo per la comunità. Il progetto dell’Idi coniuga innovazione tecnologica, ricerca scientifica e qualità dell’assistenza, contribuendo a rendere sempre più avanzata e accessibile la dermatologia di precisione”. Un investimento “che guarda al futuro della sanità e al benessere delle persone”.