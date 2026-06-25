Caldo, grandi eventi sotto osservazione: in arrivo la circolare del ministero 

Nessun aumento significativo di decessi tra gli anziani né di accessi ai pronto soccorso durante le prime ondate di calore dell’estate. È quanto emerso dalla Cabina di regia convocata oggi al ministero della Salute nell’ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo.

Caldo, le nuove misure

Il monitoraggio proseguirà nelle prossime settimane e sarà rafforzato con nuove misure. In particolare, nelle aziende sanitarie di alcune grandi città verrà sperimentato un sistema di sorveglianza degli accessi ai Centri di salute mentale territoriali. L’indicazione sarà contenuta in una specifica circolare che il ministero della Salute si appresta a inviare nelle prossime ore.

Lo stesso documento dedicherà inoltre particolare attenzione alla gestione dei grandi eventi, in coordinamento con le autorità sanitarie locali e con le altre istituzioni coinvolte, alla luce delle elevate temperature previste in diverse aree del Paese.

Il numero di pubblicità utilità

Dalla riunione è arrivato anche un primo bilancio dell’attività del numero di pubblica utilità 1500, attivato il 22 giugno per fornire informazioni e assistenza ai cittadini sull’emergenza caldo. Finora sono state registrate circa 300 chiamate. A rivolgersi al servizio sono stati soprattutto datori di lavoro interessati a conoscere le ordinanze in vigore per la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature, ma anche anziani e familiari di persone anziane.

Tra le richieste di informazioni ricevute, il 57% riguarda problematiche di carattere cardiocircolatorio, mentre il 37% è relativo ad aspetti psicosociali. Un dato che conferma l’attenzione crescente verso gli effetti del caldo non soltanto sulla salute fisica, ma anche sul benessere psicologico delle persone più fragili.

I bollettini

Sul sito del ministero della Salute sono inoltre disponibili i bollettini sulle ondate di calore, aggiornati con previsioni a tre giorni sulle condizioni climatiche che possono rappresentare un rischio per la salute. Il servizio resterà attivo fino al 20 settembre. È inoltre già in corso una campagna di comunicazione istituzionale, destinata a essere ulteriormente potenziata, con informazioni sui rischi legati alle alte temperature e il decalogo dei comportamenti consigliati per proteggersi dal caldo intenso.