‘Congelata’ la riforma della medicina generale, che cosa è successo

Non c’è pace per la riforma della medicina generale, di fatto ‘congelata’ e questo anche se il provvedimento ancora non era stato presentato formalmente dal ministero della Salute. A far detonare la questione, una riunione a porte chiuse tra gli assessori regionali alla Salute e il Capo di gabinetto del ministero, Marco Mattei, dopo lo stop arrivato nei giorni scorsi all’ipotesi di procedere con un decreto legge. La netta opposizione dei sindacati medici, cui si è sommata quella di parte della Maggioranza, avrebbe “riportato il dossier su un binario molto più prudente”, come scrive ‘Quotidiano Sanità’.

Insomma, l’articolata riforma della medicina generale fortemente voluta da Orazio Schillaci si sarebbe arenata, almeno rispetto alla bozza articolata che era emersa nelle scorse settimane e che incideva anche sulla formazione dei professionisti.

Sul tavolo resterebbero due opzioni: procedere con una norma ad hoc, oppure affidare tutto all’Atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione, inserendo l’obbligo per i medici di famiglia di garantire 6 ore settimanali di presenza nelle Case della comunità. Con l’obiettivo, naturalmente, di far partire le strutture realizzate con il Pnrr.

Una strada che avrebbe incontrato la forte contrarietà da parte dell’assessore alla Sanità della Lombardia e vice coordinatore della Commissione Salute delle Regioni, Guido Bertolaso, che invece aveva plaudito alla riforma, vista come un’occasione importante per mettere davvero mano alla riforma della medicina generale.

In ogni caso il testo sul tavolo nella riunione di oggi era quello elaborato dalle Regioni stesse, e non dal dicastero. La volontà di Lungotevere Ripa resterebbe, a quanto apprende LaPresse, quella di portare a casa il risultato, anche se in più step. E di garantire al contempo l’operatività delle Case di Comunità.