Ebola in Repubblica Democratica del Congo “profondamente preoccupante” per l’Oms

L’epidemia in Congo è molto più estesa rispetto ai numeri di contagi e decessi confermati. Parla il dg Oms

Cresce la preoccupazione per l’epidemia di Ebola in centro Africa, dopo il caso del medico statunitense ricoverato in Germania. La situazione nella Repubblica Democratica del Congo “è profondamente preoccupante. Finora sono stati confermati 82 casi, con sette decessi accertati. Sappiamo però che l’epidemia è molto più estesa”. Lo ha affermato il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), intervenuto sui social alla vigilia di un media breafing all’Agenzia di Ginevra sull’epidemia di Ebola.

“Attualmente si contano quasi 750 casi sospetti e 177 decessi sospetti”, ha detto il dottor Tedros.

La situazione in Uganda

“La situazione in Uganda è attualmente stabile, con due casi confermati e un decesso segnalato. Non sono stati segnalati nuovi casi o decessi. Un cittadino americano che lavorava nella Repubblica Democratica del Congo è risultato positivo al virus ed è stato trasferito in Germania per le cure. Siamo a conoscenza delle notizie odierne riguardanti un altro cittadino americano, contatto ad alto rischio, trasferito nella Repubblica Ceca”.

Questi numeri sono in continua evoluzione grazie al miglioramento delle attività di sorveglianza e dei test di laboratorio, “ma la violenza e l’insicurezza ostacolano la risposta” all’epidemia. Ulteriore personale dell’Oms è stato inviato nell’Ituri, epicentro nella RDC, per supportare le comunità colpite.

“Sono in contatto regolare con i funzionari governativi dei paesi colpiti per coordinare le azioni di risposta. Ho appena convocato una riunione informativa con gli Stati membri per aggiornarli sulla risposta in corso”, ha chiarito il dottor Tedros.