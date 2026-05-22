Ebola, Oms: "Epidemia si diffonde rapidamente, in Congo rischio molto elevato"

Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus afferma che l’epidemia di ebola in Congo si sta “diffondendo rapidamente” e rappresenta ora un rischio “molto elevato” a livello nazionale. Ghebreyesus ha affermato che l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite sta rivedendo al rialzo il proprio giudizio sul rischio all’interno del Congo, che in precedenza era stato considerato elevato. Il rischio rimane elevato per quanto riguarda la diffusione a livello regionale e basso a livello globale, ha precisato ai giornalisti. Il capo dell’Oms ha osservato che nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati 82 casi, con sette decessi accertati, “ma sappiamo che l’epidemia nella Repubblica Democratica del Congo è molto più estesa”. Ha aggiunto che attualmente si contano quasi 750 casi sospetti e 177 decessi sospetti. La situazione nel vicino Uganda è “stabile”, con due casi confermati in persone che avevano viaggiato dal Congo e un decesso.