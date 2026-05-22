Ebola, direttrice Un Women a Ginevra: "Virus più letale per le donne"

L’ebola è più letale per le donne che per gli uomini. Lo afferma Sofia Calltorp, la direttrice di Un Women, l’ente Onu per la promozione della parità di genere. In conferenza stampa a Ginevra, in Svizzera, Calltorp spiega: “La trasmissione dell’Ebola riflette le realtà sociali: il virus si diffonde attraverso le reti di assistenza, il lavoro domestico, l’assistenza sanitaria in prima linea e le pratiche funerarie”, tutte mansioni che, nella divisione dei ruoli di genere, ricadono sulle donne.
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