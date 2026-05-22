Torino, manifestanti si ritrovano al Cpr di Corso Brunelleschi per ricordare migrante suicidatosi 5 anni fa

Manifestazione stamani a Torino in ricordo di Moussa Balde, un giovane migrante che si è tolto la vita all’interno del Cpr della città, 5 anni fa. In occasione dell’anniversario della sua morte un corteo è partito dall’ospedale Martini arrivando davanti al Cpr dove i manifestanti hanno depositato un fiore per Moussa. “Mussa Balde aveva 23 anni quando si è ucciso nel Cpr di Corso Brunelleschi. Era stato aggredito a Ventimiglia e dall’ospedale era stato portato direttamente qui al Cpr, perché era privo di permesso ed era stato messo in isolamento. Lui non ha retto alla vita di marginalità e si è ucciso. Noi non vogliamo dimenticarlo. Vogliamo portare un fiore anche per ricordare a tutte e tutti che nella nostra circoscrizione, nella nostra città, nel nostro Paese, nella nostra civile Europa esistono luoghi di detenzione amministrativa in cui si finisce senza reato”, “luoghi in cui si acuisce la vulnerabilità e marginalità”, ha detto Francesca Troise, presidente circoscrizione 3. “Siamo tante organizzazioni che insieme vogliono testimoniare che la città non è insensibile alla presenza del Cpr, che vogliono denunciare come questa citta è una città dell’accoglienza. Le nostre organizzazioni vogliono fare accoglienza, e siamo consapevoli che questi dispositivi non sono quelli giusti per affrontare il tema dell’immigrazione”, ha detto Lucia Bianco del gruppo Abele.