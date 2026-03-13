Hiv, nel 2024 solo tre casi nei bimbi: come evitare l’infezione

Dovranno rispondere dell’accusa di maltrattamenti aggravati i due genitori della bambina nata positiva all’Hiv. Secondo l’accusa, la coppia finita a processo a Bologna avrebbe nascosto la positività della madre prima del parto e la piccola non sarebbe stata sottoposta alle terapie. Ma quanti sono i casi di bambini sieropositivi in Italia?

Nel 2024 sono stati appena 3 i casi in età pediatrica, tutti in bambini di nazionalità straniera e con trasmissione madre-figlio. “E negli ultimi cinque anni non ci sono stati mai più di dieci casi all’anno nei bambini tra 0 e 14 anni”, risponde a LaPresse Barbara Suligoi, membro del comitato tecnico-sanitario per la lotta all’Aids del ministero della Salute e già direttore del Centro Operativo Aids dell’Istituto Superiore di Sanità.

“In Italia è prassi che il ginecologo proponga alla mamma di sottoporsi al test Hiv, in forma gratuita e anonima, insieme a tutti gli altri esami che si fanno in gravidanza”, spiega l’esperta. In caso di positività, “ci sono una serie di terapie che consentono di evitare la trasmissione del virus al figlio”.

Ad ogni modo, subito prima del parto, il test viene ripetuto. Qualora il piccolo nasca sieropositivo, “i nuovi farmaci antivirali sono molto efficaci nell’abbattere l’effetto maligno del patogeno sul sistema immunitario: oggi si riescono a recuperare anche pazienti con situazioni molto gravi”, aggiunge Suligoi.

È quindi molto raro che si arrivi a una diagnosi di sieropositività al momento del parto. Ma può succedere “quando la mamma non si è sottoposta allo screening durante la gravidanza”.

Nel 2024 sono state 2.379 le nuove diagnosi di infezione da Hiv In Italia, con un’incidenza di 4 casi ogni 100mila residenti. L’incidenza italiana risulta inferiore alla media dell’Europa occidentale che si attesa a 5,9 casi ogni 100mila abitanti. Se poi dal 2012 al 2020 il numero di nuove diagnosi era diminuito, tra il 2021 e il 2023 – dopo la pausa Covid – è tornato ad aumentare, per poi stabilizzarsi nel 2024. Oggi le persone sieropositive in Italia sono circa 150mila.

