Maldive, i sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani: “Felici di aver aiutato le famiglie”

DAN Europe ha confermato la conclusione della fase operativa di recupero dei corpi e delle attrezzature dei sub italiani morti alle Maldive. La missione internazionale di search & recovery è stata condotta presso il sito d’immersione di Dhekunu Kandu, atollo di Vaavu. Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist i tre esperti sub finlandesi sono riusciti a portare a termine una missione complicata svolta a oltre 50 metri di profondità. “Condoglianze alle famiglie dei tre sub scomparsi. Siamo felici di aver aiutato. Ci siamo riusciti con una missione durata tre giorni. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato a raggiungere il nostro obiettivo”, fanno sapere Paakkarinen, Westerlund e Grönqvist.