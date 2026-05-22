Giro d'Italia: Conad celebra Imperia. Ascari: "Responsabilità sociale". Prossima tappa Milano con Crepet e Cremona

Il Giro d’Italia ha lasciato la Liguria con la partenza della 12/a tappa da Imperia, dove in serata (giovedì 21 maggio) al Teatro Cavour è andato in scena il quarto appuntamento de ‘Il Grande Giro Conad’, un evento celebrativo alla presenza del sindaco Claudio Scajola e dell’ad di Conad Nord Ovest Adamo Ascari, oltre che di ospiti di eccezione come l’ex tennista Fabio Fognini e il comico Ubaldo Pantani. “Il Giro porta con sé un grande valore, quello di riuscire a far arrivare lo sport all’interno della comunità, ponendo al centro le persone. E questo è un po’ il motivo per cui noi abbiamo deciso di sponsorizzare il Giro d’Italia, proprio perché cerchiamo di porre al centro le persone della nostra comunità, portando avanti quello che è la responsabilità sociale”, ha detto a LaPresse Adamo Ascari, Amministratore Delegato Conad Nord Ovest. “E per noi responsabilità sociale vuol dire poter riattribuire al territorio parte di quanto il territorio ci riconosce, preferendo i nostri negozi giornalmente. Noi operiamo in sette regioni d’Italia e su queste sette regioni insieme ai nostri soci, abbiamo ad esempio nel 2025 contribuito con oltre 9 milioni di euro di contributi legati appunto a sostenere iniziative legate al sociale e poter aiutare chi ha bisogno”, ha aggiunto.

Tema della serata il benessere. “Oggi stiamo vivendo un momento in cui le abitudini dei consumatori stanno cambiando in modo molto veloce perché sta cambiando profondamente gli stili di vita. Stanno nascendo nuovi paradigmi di consumo che sono salute, benessere, sostenibilità e territorio. Ecco su questi vorremmo confrontarci proprio con la nostra comunità per dare anche noi il nostro contributo”, ha sottolineato Ascari. Nel corso della serata toccante il ricordo del giovane ciclista ligure Samuele Privitera, recentemente scomparso al Giro della Val d’Aosta.

Prossima tappa del Grande Giro Conad sarà Milano, dove al teatro San Babila in Corso Venezia si parlerà ancora una volta di benessere con Paolo Crepet, a cui seguirà lo spazio comico di Raul Cremona.