Fondazione Santa Lucia, l’offerta di Regione Lazio, Enea Tech e Inail

Spiragli per il futuro della Fondazione Santa Lucia di Roma, gioiello della riabilitazione e della ricerca sulle patologie neuromotorie. A quanto si apprende un consorzio formato da Regione Lazio, Inail e Enea Tech ha presentato un’offerta per l’acquisto della struttura, in amministrazione straordinaria dal settembre 2024.

L’origine della crisi della Fondazione Santa Lucia

Una crisi legata a debiti per 150 milioni di euro accumulati in un decennio, che aveva portato la proprietà della Fondazione ad annunciare la decisione di procedere, attraverso il tribunale, alla vendita della struttura.

Proprio in vista del salvataggio di Fondazione, ai primi di agosto 2025 la Regione Lazio aveva stanziato 30 milioni di euro.